"A ottobre 80% di vaccinati, non serviranno chiusure" (Di domenica 8 agosto 2021) All’obiettivo dell?80% dei vaccinati “ci arriveremo entro l’inizio di ottobre e allora il numero di malati gravi di Covid sarà molto basso, non serviranno nuove chiusure”. Così Sergio Abrignani, componente del Comitato tecnico scientifico e docente di Immunologia all’Università Statale di Milano, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. Tracciando un bilancio a sette mesi dall’inizio della campagna vaccinale dice: “Molto positivo. Abbiamo vaccinato con due dosi già più di metà della popolazione. La maggior parte delle persone, all’inizio, mai avrebbe detto che saremmo arrivati ad agosto con la metà degli italiani ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 8 agosto 2021) All’obiettivo dell?80% dei“ci arriveremo entro l’inizio die allora il numero di malati gravi di Covid sarà molto basso, nonnuove”. Così Sergio Abrignani, componente del Comitato tecnico scientifico e docente di Immunologia all’Università Statale di Milano, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. Tracciando un bilancio a sette mesi dall’inizio della campagna vaccinale dice: “Molto positivo. Abbiamo vaccinato con due dosi già più di metà della popolazione. La maggior parte delle persone, all’inizio, mai avrebbe detto che saremmo arrivati ad agosto con la metà degli italiani ...

Advertising

HuffPostItalia : 'A ottobre 80% di vaccinati, non serviranno chiusure' - ilSicilia : #Salute #Covid Sergio Abrignani: “A ottobre 80% di vaccinati, non serviranno chiusure” - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Ottobre 1956: solo lo 0.6% della popolazione degli USA aveva effettuato il vaccino contro la poliomielite, rilasciato nel… - vaniacavi : RT @piccologabri: @fdragoni contrario Fabio italia strapiena di europei che nn hanno gp e quindi vengono in macchina come gli italiani. Var… - NazioneLaSpezia : 'A ottobre 80% di immunizzati' -

Ultime Notizie dalla rete : ottobre 80% Le Bizzarre Avventure di Jojo - Stone Ocean: trailer e periodo di uscita su Netflix ...parte del 6 del celebre manga serializzata dal 1999 al 2003 comprendente 17 volumi (dal 64° al 80° ... In Italia il manga viene costantemente pubblicato da Star Comics e nell'ottobre del 2019 è stata ...

La gaffe della regina Elisabetta per la legge sul climate change ...di rapporti esaminati dal The Guardian pare anzi che ne abbia fatto largo uso tra gli Anni 60 e 80 ... che a giugno ha ospitato in Cornovaglia la riunione del G7 sul clima e che dal 31 ottobre al 12 ...

"A ottobre 80% di immunizzati" LA NAZIONE "A ottobre 80% di vaccinati, non serviranno chiusure" All’obiettivo dell'80% dei vaccinati “ci arriveremo entro l’inizio di ottobre e allora il numero di malati gravi di Covid sarà molto basso, non serviranno nuove chiusure”. Così Sergio Abrignani, compo ...

Sergio Abrignani: “A ottobre 80% di vaccinati, non serviranno chiusure” All'obiettivo dell'80% dei vaccinati "ci arriveremo entro l'inizio di ottobre e allora il numero di malati gravi di Covid sarà molto basso, non serviranno nuove chiusure" ...

...parte del 6 del celebre manga serializzata dal 1999 al 2003 comprendente 17 volumi (dal 64° al° ... In Italia il manga viene costantemente pubblicato da Star Comics e nell'del 2019 è stata ......di rapporti esaminati dal The Guardian pare anzi che ne abbia fatto largo uso tra gli Anni 60 e... che a giugno ha ospitato in Cornovaglia la riunione del G7 sul clima e che dal 31al 12 ...All’obiettivo dell'80% dei vaccinati “ci arriveremo entro l’inizio di ottobre e allora il numero di malati gravi di Covid sarà molto basso, non serviranno nuove chiusure”. Così Sergio Abrignani, compo ...All'obiettivo dell'80% dei vaccinati "ci arriveremo entro l'inizio di ottobre e allora il numero di malati gravi di Covid sarà molto basso, non serviranno nuove chiusure" ...