Tokyo 2020 | medaglia d’argento per la figlia di un famosissimo cantante

(Di sabato 7 agosto 2021) La secondogenita del Boss della musica Bruce Springsteen, ha conquistato lacon il Team USA nell’equitazione (specialità salto a ostacoli) durante le Olimpiadi di. Ladi Bruce Springsteen vince laIl podio per Jessica Springsteen sa di riscatto dopo le occasioni perse di Londra e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - basketinside360 : Olimpiadi Tokyo 2020 - Italia chiude con un ottimo quinto posto - - riccard77650870 : RT @RiccardoPennisi: Non ci dimentichiamo di tifare lui: Yassine El Fathaoui è un operaio che lavora 9 ore al giorno, poi esce e si fa tren… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Mornati si è soffermato sullo scontro che per mesi ha diviso Coni e Governo, con il rischio di arrivare asenza bandiera italiana: "Alla fine il nostro progetto è risultato vincente. Ora la ...Cala il sipario sul calcio maschile all'Olimpiade di. Nella finalissima per la medaglia d'oro il Brasile ha sconfitto 2 - 1 la Spagna dopo i tempi supplementari. Il primo tempo si chiude con il Brasile avanti 1 - 0 grazie a un gol al 47 di ...Si è concluso il torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Francia ha vinto sconfiggendo la Russia per 3-2 in una finale al cardiopalma, dove i transalpini si sono fatti rimontare da ...L'estate 2021 dello sport italiano sarà ricordata per i successi nel calcio e alle Olimpiadi, soprattutto quelli dei velocisti azzurri.