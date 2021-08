Obbligo green pass docenti e Ata | i dirigenti scolastici saranno responsabili del controllo | rischiano fino a 3mila euro di multa!

Advertising

borghi_claudio : Dato che politicamente sul green pass non si può più fare nulla fino a Settembre e mediaticamente anche allora and… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - ivanscalfarotto : Bene il decreto green-pass, che allarga l’obbligo di esibirlo anche a trasporti di lunga percorrenza, università, p… - danielevairo : RT @Valenti19126442: Siciliani residenti a Zurigo :nessun obbligo vaccinale, green pass bocciato dal governo, uso della mascherina abolito.… - villacalendasco : RT @TgrRaiTrentino: Obbligo di green pass: senza tetto fuori da mense e dormitori - TGR Trento -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo green

Il Sole 24 ORE

Non è ancora in vigore l', ma alla fine della stagione estiva ci vorrà ilpass per salire su un qualsiasi aereo, anche per una tratta interna di 40 minuti, dove il filtraggio dell'aria è ......E COME I titolari o i gestori di servizi e attività per cui è previsto l'accesso condi ...utilizzata da tutti in modo semplice attraverso lo smartphone per verificare la validità delpass ...TREVISO - Quasi in 1.700 tra insegnanti, personale amministrativo e collaboratori scolastici senza il certificato verde. Su 13 mila dipendenti al lavoro nella scuola trevigiana. A fornire una ...L’obbligo di Certificazione verde, il cosiddetto Green pass, per i docenti deciso dal Governo è una misura di buon senso. Anzi, una misura necessaria se davvero la priorità è la didattica in presenza.