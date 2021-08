Moto2 | risultati FP3 GP Stiria | Gardner e Bezzecchi si sfidano per la pole | Di Giannantonio costretto a passare dalla Q1

(Di sabato 7 agosto 2021) Remye Marcodominano la scena nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di, decima prova del Mondiale2021. L’australiano di KTM ed il romagnolo del team Sky hanno mostrato un ritmo superiore alla concorrenza al termine di una sessione molto interessante.ha registrato il miglior crono con il tempo di 1.28.680 e svetta nella combinata con soli 75 millesimi, molto veloce anche ieri. Terzo posto per lo spagnolo Aron Canet (Aspar) davanti al connazionale Augusto Fernandez (Marc VDS) ed al britannico Sam Lowes (Marc VDS). Insegue, ...

Remy Gardner e Marco Bezzecchi dominano la scena nell'ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria, decima prova del Mondiale Moto2 2021. L'australiano di KTM ed il romagnolo del team Sky ...Moto2 Gp Stiria Red Bull Ring Spielberg Prove Libere 3 - La terza ed ultima sessione di prove libere della classe Moto2 al Red Bull Ring (dove domani è in programma il GP di Stiria, ndr) è stata appan ...