"Mi hanno ferito provando a rapinarmi": i carabinieri indagano (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gambizzato nel corso di una tentata rapina del suo orologio Rolex. Secondo quanto riferito da un 47enne ai carabinieri, sarebbe avvenuto questo, ieri sera a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, soccorso all'ospedale dei Pellegrini, ai militari ha riferito di essere stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter, nel quartiere Arenaccia, che per portargli via il suo orologio lo hanno colpito alla gamba. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

