L’egemonia oggi passa da Fedez e gli altri

Leggi su optimagazine

(Di sabato 7 agosto 2021) Sono sempre più, ogni giorno che, coloro che non si riconoscono in quello che un tempo era il pensiero “di sinistra”. Coloro che si sentono traditi dall’area politica che nominalmente dovrebbe difendere certe idee e valori. In effetti è difficile negare che progressivamente tale parte politica abbia rinnegato ogni battaglia delto, ma paradossalmente esiste un elemento che unisce l’azione dicon quelle delto. Se la destra, in tutte le sue incarnazioni, prosegue nella sua beata ignoranza del concetto di egemonia, a sinistra tale idea, di nobile origine gramsciana, continua ad essere ...