L’annuncio dell’allenatore che fa sognare i tifosi del Milan

Leggi su serieanews

(Di sabato 7 agosto 2021) Ilsogna il colpo sulla trequarti. Maldini e Pioli hanno messo nel mirino Marcel Sabitzer del Lipsia: ha un contratto in scadenza nel 2022. Ildi Stefano Pioli è alla ricerca di nuovi innesti da inserire in rosa. Il tecnico rossonero, in accordo con la dirigenza, segue diversi profili in vista della prossima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.