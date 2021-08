Green pass: gestori obbligati a verificare con App VerificaC19, lo ribadiscono i ministeri (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo le polemiche innescate soprattutto dai titolari di bar e ristoranti in merito all'obbligo di verifica del Green pass con l'apposita App governativa, già in funzione da giugno arriva la precisazione dei ministeri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo le polemiche innescate soprattutto dai titolari di bar e ristoranti in merito all'obbligo di verifica delcon l'apposita App governativa, già in funzione da giugno arriva la precisazione deiL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass da controllare, senza eccezioni Caos sul presunto esonero degli esercenti dal verificare i documenti di identità dei clienti che presentano il green pass. Il decreto legge varato giovedì dal consiglio dei ministri (che rende obbligatorie le certificazioni verdi per gli insegnanti, il personale scolastico e gli studenti universitari e, dal 1° ...

Green Pass, la dittatura sanitaria diventa permanente Con il Green Pass, anche l'Italia di Draghi (come la Francia di Macron) è entrata nella Dittatura Sanitaria Permanente. Obbedendo a ordini impartiti dall'alto, Giuseppe Conte non aveva esitato a ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass: gestori obbligati a verificare con App VerificaC19, lo ribadiscono i ministeri Dopo le polemiche innescate soprattutto dai titolari di bar e ristoranti in merito all'obbligo di verifica del green pass con l'apposita App governativa, già in funzione da giugno arriva la precisazio ...

Green pass al via tra code e dubbi, la rabbia dei commercianti: "Un disastro, i tavoli restano vuoti" Code più lunghe del solito davanti a musei come quello Egizio a Torino o quello archeologico di Pompei, famiglie in fila davanti ai parchi divertimento, turisti stranieri che a Venezia lasciano il Pal ...

