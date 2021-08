Giorgio Armani: «L’Italia dovrebbe essere più orgogliosa e consapevole delle proprie qualità» (Di sabato 7 agosto 2021) Repubblica, con Dario Cresto-Dina, ha intervistato Giorgio Armani che ha disegnato le divise delL’Italia alle Olimpiadi (oltre alla maglietta del Napoli). «Mi piacerebbe pensare di aver portato fortuna alL’Italia, ma credo che le vittorie azzurre dipendano soltanto dalle qualità dei nostri atleti. Quindi ribalterei la risposta dicendo che sono molto orgoglioso di avere vestito un’Italia così sensazionale». Un protagonista? «Lo sono stati tutti, i vincenti come gli sfortunati. Hanno pianto e gioito assieme, dando una immagine di grande umiltà. Non amo dare pagelle, ma questa volta credo di poter fare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) Repubblica, con Dario Cresto-Dina, ha intervistatoche ha disegnato le divise delalle Olimpiadi (oltre alla maglietta del Napoli). «Mi piacerebbe pensare di aver portato fortuna al, ma credo che le vittorie azzurre dipendano soltanto dalledei nostri atleti. Quindi ribalterei la risposta dicendo che sono molto orgoglioso di avere vestito un’Italia così sensazionale». Un protagonista? «Lo sono stati tutti, i vincenti come gli sfortunati. Hanno pianto e gioito assieme, dando una immagine di grande umiltà. Non amo dare pagelle, ma questa volta credo di poter fare ...

Advertising

repubblica : Giorgio Armani: 'Dagli Azzurri un messaggio d'integrazione' - AstridHarz : @gebirgsziege Angela Merkel as seen by Giorgio Armani (ZEIT MAGAZIN). I love it! - napolista : Giorgio Armani: «L’Italia dovrebbe essere più orgogliosa e consapevole delle proprie qualità» A Repubblica lo stil… - PieraBelfanti : Giorgio Armani: 'Dagli Azzurri un messaggio d'integrazione' - Kinng_V : RT @Miss_Gallie: Si by Giorgio Armani -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Armani Miss Castellaneta Marina 2021 è la 18enne tarantina Stefania Pizzoleo Ospite a sorpresa della serata è stato il top modello Fabio Mancini, con padre nativo di Castellaneta, che da dodici anni sfila sfila per Giorgio Armani e Emporio Armani. L'Amministrazione Comunale ...

Milano Moda Donna ritorna in presenza a settembre La lista è lunga e include nomi quali Giorgio Armani , Versace , Prada , Etro , Missoni , Alberta Ferretti , Marni , Fendi , Salvatore Ferragamo , N°21 , Tod's , Blumarine , Msgm , Philosophy di ...

Giorgio Armani: "Dagli Azzurri un messaggio d'integrazione" la Repubblica Giorgio Armani: «L’Italia dovrebbe essere più orgogliosa e consapevole delle proprie qualità» Giorgio Armani: «Mi piacerebbe pensare di aver portato fortuna all’Italia ma non è dipeso da me. Malagò protagonista» ...

Giorgio Armani: "Dagli Azzurri un messaggio d'integrazione" "Mi sono emozionato a vedere quei ragazzi uniti che non guardano al colore della pelle, ma all’orgoglio di squadra e del Paese che li ha ...

Ospite a sorpresa della serata è stato il top modello Fabio Mancini, con padre nativo di Castellaneta, che da dodici anni sfila sfila pere Emporio. L'Amministrazione Comunale ...La lista è lunga e include nomi quali, Versace , Prada , Etro , Missoni , Alberta Ferretti , Marni , Fendi , Salvatore Ferragamo , N°21 , Tod's , Blumarine , Msgm , Philosophy di ...Giorgio Armani: «Mi piacerebbe pensare di aver portato fortuna all’Italia ma non è dipeso da me. Malagò protagonista» ..."Mi sono emozionato a vedere quei ragazzi uniti che non guardano al colore della pelle, ma all’orgoglio di squadra e del Paese che li ha ...