E’ morta a 88 anni ‘Mamma Ebe’ | la santona ?di Carpineta

(Di sabato 7 agosto 2021) Èall’età di 88all’ospedale Infermi di Rimini. Si tratta di “uno dei personaggi più noti e controversi delle cronache giudiziarie di inizio secolo: Gigliola Giorgini, ladi” scrive il ‘Corriere di Romagna’. La donna “si è spenta” ieri per gli effetti inestinguibili di una neoplasia. Oggi il funerale con il feretro che partirà dall’ospedale Infermi di Rimini. Alle 15 il parroco di S. Ermete celebrerà il rito funebre. Poi la bara di Mamma Ebe sarà trasferita per la tumulazione al cimitero monumentale di piazzale Umberto Bartolani. Nata a Pian Del ...

E' morta all'ospedale di Rimini ... Era nata nel 1933 a Pian del Voglio, sull'Appennino tosco-emiliano e, a partire dagli anni '80, si era resa protagonista di una serie di vicende che univano ...
Cronaca - Gigliola Giorgini , conosciuta come ' Mamma Ebe ', è morta a 88 anni all'ospedale Infermi di Rimini. La fantomatica guaritrice, protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come ...