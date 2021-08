Tokyo 2020 | Busà in finale per l’oro nel karate

(Di venerdì 6 agosto 2021) Luigiè inpernel75 kg alle Olimpiadi di. L’azzurro si assicura almeno la medaglia d’argento alle Olimpiadi battendo l’ucraino Stanislav Horuna per 3-0. Per l’Italia team sarà la 37esima medaglia, record assoluto ai Giochi. Domani, il 33enne siciliano affronterà inl’azero Rafael Aghayev, suo eterno rivale. L'articolo proviene da Italia Sera.

ROMA - Luigi Busà ha vinto la medaglia d'oro nel Karate categoria - 75 kg del kumitè maschile . Ai Giochi Olimpici dil'azzurro ha battuto in finale l'azero Rafael Aghayev. Si tratta del primo oro per un azzurro nel karate, con la disciplina che era all'esordio nei Giochi. Il 33enne di Avola aveva già ...Antonella è arrivata aforte di 19 titoli italiani in carriera, senza contare il quarto posto a Rio 2016, che però fece capire a tutti i margini di miglioramento di un'atleta, capace poi di ...L’Italia conquista la medaglia d’oro nella staffetta 4×100. L’Italia è medaglia d’oro nella staffetta 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro – Lorenzo Patta-Marcell Jacobs-Eseosa ...Filippo Tortu nato a Milano il 15 giugno 1998 è un velocista italiano, primo italiano capace di scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri piani.