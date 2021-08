Recovery, in arrivo i primi 25 miliardi: parte dei fondi per treni, porti e case (Di venerdì 6 agosto 2021) Recovery, la prima settimana di agosto termina nell’attesa dei pre-finanziamenti da 25 miliardi di euro del piano Next Generation Eu. Tuttavia è ormai questione di pochi giorni. Per questo il Governo Draghi ha già pronte le prime destinazioni per una parte almeno delle somme da investire. Il tutto, naturalmente, in base al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali ha dato il via libera a 5 schemi di decreto. A presentarli era stato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini (a sinistra nella foto). Recovery: convogli ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 agosto 2021), la prima settimana di agosto termina nell’attesa dei pre-finanziamenti da 25di euro del piano Next Generation Eu. Tuttavia è ormai questione di pochi giorni. Per questo il Governo Draghi ha già pronte le prime destinazioni per unaalmeno delle somme da investire. Il tutto, naturalmente, in base al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali ha dato il via libera a 5 schemi di decreto. A presentarli era stato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini (a sinistra nella foto).: convogli ...

