Prove libere 2 Moto2 | sessione sotto la pioggia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nella giornata di oggi, venerdì 6 agosto, si sono tenute le prime due sessioni didi. Bene gli italiani, Dalla Porta e Vietti, che però non riescono a raggiungere le prime posizioni e il tempo mattutino di Bezzecchi che nel pomeriggio si piazza dodicesimo. Quali gli altri tempi delle2 di: in testa Bezzecchi: come sono andate? Questa mattina durante la primadi ...