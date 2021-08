Napoli, tenta di uccidere il rivale per gelosia: arrestato un 26enne (Di venerdì 6 agosto 2021) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un 26enne che ha cercato di uccidere per gelosia il rivale in amore 23enne a colpi di pistola. Ad esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro hanno arrestato, in esecuzione della misura cautelare Leggi su 2anews (Di venerdì 6 agosto 2021) Cronaca di: i Carabinieri hannounche ha cercato diperilin amore 23enne a colpi di pistola. Ad esito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro hanno, in esecuzione della misura cautelare

Advertising

Napolitanteam : VIDEO-Napoli: tenta di uccidere il rivale in amore, 26enne arrestato dai Carabinieri - - anteprima24 : ** Tenta di uccidere l'ex della compagna per #Gelosia: arrestato un 26enne ** - RedazioneTvcity : Napoli: tenta di uccidere il rivale per gelosia, carabinieri arrestano 26enne - - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Napoli, tenta di uccidere il rivale per gelosia. IL VIDEO - - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Napoli, tenta di rubare in un'auto parcheggiata al Centro Direzionale: arrestato -… -