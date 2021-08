Lukaku Chelsea, club in continuo contatto: si va verso la chiusura (Di venerdì 6 agosto 2021) Lukaku Chelsea, club in costante aggiornamento: l’Inter aspetta l’offerta giusta per dare il via libera alla cessione del belga Sono ore decisive per il ritorno in Premier League di Romelu Lukaku. Stando a quanto riportato da Sportitalia, il Chelsea è in continuo contatto con l’Inter per cercare di trovare quanto prima l’intesa definitiva. Il giocatore avrebbe già un accordo totale con i Blues, che ora viaggiano spediti verso la chiusura: pronta un’offerta tra 115-120 milioni di euro per i nerazzurri, che non vogliono contropartite per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021)in costante aggiornamento: l’Inter aspetta l’offerta giusta per dare il via libera alla cessione del belga Sono ore decisive per il ritorno in Premier League di Romelu. Stando a quanto riportato da Sportitalia, ilè incon l’Inter per cercare di trovare quanto prima l’intesa definitiva. Il giocatore avrebbe già un accordo totale con i Blues, che ora viaggiano speditila: pronta un’offerta tra 115-120 milioni di euro per i nerazzurri, che non vogliono contropartite per ...

