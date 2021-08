Fiorentina su Ounas, possibile uno scambio con Pulgar. Tutino in attesa di sviluppo (Di venerdì 6 agosto 2021) La Fiorentina su Ounas In diretta ai microfoni di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, che ha dato alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 6 agosto 2021) LasuIn diretta ai microfoni di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, che ha dato alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Ounas Sconcerti sulla Fiorentina: 'Deve acquistare uno tra Orsolini e Ounas...' Ai microfoni di TMW , ha parlato il giornalista Mario Sconcerti : facendo delle dichiarazioni nei confronti della Fiorentina. Le parole di Mario Sconcerti 'Sì. A me piace molto anche Ounas, da tempo. L'avevo visto giocare nel Napoli il primo anno ed è importante, ma anche Orsolini andrebbe bene per la Fiorentina' ...

Sconcerti: "Ounas? Mi piace tanto, lo vorrei alla Fiorentina" Ultime calcio - Mario Sconcerti , decano del giornalismo sportivo e opinionista è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio:

