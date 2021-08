Fiction Rai, le novità: da Lino Guanciale ad Alessandro Gassmann e Luca Argentero (Di venerdì 6 agosto 2021) Fiction Rai, tutte le novità della stagione 2021/2022: da Lino Guanciale ad Alessandro Gassmann fino a Luca Argentero e Clausio Amendola. Sarà una grande stagione quella della Fiction Rai 2021/2022. Già da settembre saranno tanti i titoli che faranno compagnia al pubblico di Raiuno. Oltre al ritorno di alcuni degli show più amati come Tale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 6 agosto 2021)Rai, tutte ledella stagione 2021/2022: daadfino ae Clausio Amendola. Sarà una grande stagione quella dellaRai 2021/2022. Già da settembre saranno tanti i titoli che faranno compagnia al pubblico di Raiuno. Oltre al ritorno di alcuni degli show più amati come Tale L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

POPCORNTVit : Romanzo radicale, l'incredibile trasformazione di Andrea Bosca in Marco Pannella - 8cycling : RT @MyFriendDario78: Con tutto quello che sta succedendo, immaginate se la RAI avesse acquistato i diritti per lo streaming di questi gioch… - asce83 : RT @MyFriendDario78: Con tutto quello che sta succedendo, immaginate se la RAI avesse acquistato i diritti per lo streaming di questi gioch… - EmaGemelli : RT @RBcasting: Sono in corso le riprese di 'Romanzo radicale', docufiction di Mimmo Calopresti con protagonista Andrea Bosca nei panni di M… - Uncle111 : RT @MyFriendDario78: Con tutto quello che sta succedendo, immaginate se la RAI avesse acquistato i diritti per lo streaming di questi gioch… -