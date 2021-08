Evil Dead: The Game, data di uscita rimandata, in compenso ci sarà il single player – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 6 agosto 2021) Boss Team Games ha annunciato il rinvio della data di uscita di Evil Dead: The Game. In compenso, il gioco includerà una modalità single player. Boss Team ha annunciato che la data di uscita di Evil Dead: The Game è stata rinviata. Originariamente previsto entro la fine di quest’anno per PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X S e Xbox One, la nuova data di lancio del gioco è fissata per febbraio 2022. In compenso ci ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 6 agosto 2021) Boss Teams ha annunciato il rinvio delladidi: The. In, il gioco includerà una modalità. Boss Team ha annunciato che ladidi: Theè stata rinviata. Originariamente previsto entro la fine di quest’anno per PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X S e Xbox One, la nuovadi lancio del gioco è fissata per febbraio 2022. Inci ...

