Eurovision Song Contest 2022: ecco le 11 città che potrebbero ospitarlo

Eurovision Song Contest 2022: ecco le 11 città che hanno passato la selezione e che potrebbero ospitare la nota competizione canora. L'Eurovision Song Contest 2022 grazie alla vittoria dei Maneskin si terrà in Italia, ma dove? 17 sono le città che si sono candidate per ospitare la nota competizione canora. Di queste, 11 hanno superato il primo screening sui requisiti richiesti dalle EBU (l'ente organizzatore dell'Eurovision Song Contest).

