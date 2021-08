Epic Games Store: solo un gioco della 'prima ondata' di esclusive ha generato denaro (Di venerdì 6 agosto 2021) Attraverso documenti relativi alla causa con Apple, abbiamo appreso che Epic Games sta spendendo montagne di soldi per rendere i giochi esclusivi per il suo Store. Ma un documento pubblicato più di recente, indica che in realtà c'è stato un gioco nella "prima ondata" di esclusive di Epic, pubblicato tra dicembre 2018 e giugno 2019, che ha fatto guadagnare denaro alla società. I titoli nel grafico originale sono stati oscurati, ma l'utente Reddit MrBubbaJ ha cercato di far corrispondere le date di uscita, che sono visibili sul grafico, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021) Attraverso documenti relativi alla causa con Apple, abbiamo appreso chesta spendendo montagne di soldi per rendere i giochi esclusivi per il suo. Ma un documento pubblicato più di recente, indica che in realtà c'è stato unnella "" didi, pubblicato tra dicembre 2018 e giugno 2019, che ha fatto guadagnarealla società. I titoli nel grafico originale sono stati oscurati, ma l'utente Reddit MrBubbaJ ha cercato di far corrispondere le date di uscita, che sono visibili sul grafico, ...

Advertising

Eurogamer_it : Solo un gioco della 'prima ondata' di esclusive ha generato denaro per #EGS. - Tech_Gaming_it : ?? Negozio oggetti- Fortnite - 6 Agosto 2021 ?? Usa il codice 'TGITA' per supportare Tech Gaming! #EpicPartner ?? A… - Tech_Gaming_it : ?? Premi 'play' e scala la vetta delle classifiche. ?? Usa il codice 'TGITA' per supportare Tech Gaming!… - GamingToday4 : Epic Games Store: gioco gratis del 12 agosto 2021 annunciato - infoitscienza : Epic Games Store lancia i nuovi giochi gratis: c'è un ottimo story driven -