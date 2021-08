Covid: un decesso in Piemonte, ma calano i ricoverati (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Piemonte registra un decesso da Coronavirus, il secondo in 22 giorni. In calo i ricoveri, 4 ( - 1) in terapia intensiva e 81 ( - 9) negli altri reparti, i nuovi casi di persone risultate positive ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilregistra unda Coronavirus, il secondo in 22 giorni. In calo i ricoveri, 4 ( - 1) in terapia intensiva e 81 ( - 9) negli altri reparti, i nuovi casi di persone risultate positive ...

