Covid, corre la variante Delta: 664 nuovi positivi in Lombardia, 64 a Bergamo (Di venerdì 6 agosto 2021) I dati nel bollettino odierno di Regione Lombardia rimandano ad una situazione di attenzione al Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 39.651 tamponi, i positivi sono 664 (1,6%), mentre diminuiscono i ricoverati nei reparti (-6). I dati di oggi– i tamponi effettuati: 39.651, totale complessivo: 12.738.233 – i nuovi casi positivi: 664 – in terapia intensiva: 35 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (-6) – i decessi totale complessivo: 33.836 (+1) I nuovi casi per provinciaMilano: 195 di cui 87 a Milano città;Bergamo: 64; Brescia: 73; Como: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) I dati nel bollettino odierno di Regionerimandano ad una situazione di attenzione al19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 39.651 tamponi, isono 664 (1,6%), mentre diminuiscono i ricoverati nei reparti (-6). I dati di oggi– i tamponi effettuati: 39.651, totale complessivo: 12.738.233 – icasi: 664 – in terapia intensiva: 35 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (-6) – i decessi totale complessivo: 33.836 (+1) Icasi per provinciaMilano: 195 di cui 87 a Milano città;: 64; Brescia: 73; Como: ...

