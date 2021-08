Concorso 2133 funzionari Ripam (ora 2736): prova scritta, materie e testi (Di venerdì 6 agosto 2021) Nella Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021 è stata pubblicata la modifica del bando di Concorso per 2133 funzionari Ripam, originariamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020. Sono tante le novità introdotte dalla rettifica, prima su tutte l’aumento dei posti disponibili che passano da 2.133 a 2.736. Vengono inoltre riaperti i termini per fare domanda, fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 sempre attraverso la piattaforma Step One 2019. Novità anche per lo svolgimento delle prove, con l’eliminazione di preselettiva e ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 6 agosto 2021) Nella Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021 è stata pubblicata la modifica del bando diper, originariamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020. Sono tante le novità introdotte dalla rettifica, prima su tutte l’aumento dei posti disponibili che passano da 2.133 a 2.736. Vengono inoltre riaperti i termini per fare domanda, fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 sempre attraverso la piattaforma Step One 2019. Novità anche per lo svolgimento delle prove, con l’eliminazione di preselettiva e ...

