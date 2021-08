Atletica Olimpiadi Tokyo: Joshua Cheptegei trionfa nei 5.000. Sul podio anche Ahmed e Chelimo (Di venerdì 6 agosto 2021) L’ugandese Joshua Cheptegei trionfa nei 5.000 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’atleta africano ha disputato una gara da assoluto protagonista. Nella prima parte ha controllato non scendendo mai oltre la quinta piazza, prendendo in mano la situazione poco dopo il quarto chilometro. Un’accelerazione devastante che non ha lasciato scampo agli avversari. Al traguardo Cheptegei ha fermato il crono sul tempo di 12’58”01. Ha provato a rimanere in corsa fino all’ultimo per l’oro anche il canadese Mohammed Ahmed che è stato beffato dall’africano di poco più di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) L’ugandesenei 5.000 metri alledi2021. L’atleta africano ha disputato una gara da assoluto protagonista. Nella prima parte ha controllato non scendendo mai oltre la quinta piazza, prendendo in mano la situazione poco dopo il quarto chilometro. Un’accelerazione devastante che non ha lasciato scampo agli avversari. Al traguardoha fermato il crono sul tempo di 12’58”01. Ha provato a rimanere in corsa fino all’ultimo per l’oroil canadese Mohammedche è stato beffato dall’africano di poco più di ...

