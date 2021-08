Variante Lambda “potrebbe resistere al vaccino”, Oms monitora (Di giovedì 5 agosto 2021) Era metà giugno quando l’Organizzazione mondiale della sanità annunciava la classificazione della Variante Lambda del covid, individuata per la prima volta in Perù nell’agosto 2020 e già presente in diversi Paesi in particolare latino-americani, come ‘Variante di interesse’ (Voi). A ribadire la necessità di monitorarla e l’impegno dell’Oms in questo senso è l’epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta a capo del gruppo tecnico Oms per il nuovo coronavirus. Il tutto mentre uno studio giapponese, non ancora sottoposto a revisione tra pari, accende una ‘spia rossa’: la Variante Lambda ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Era metà giugno quando l’Organizzazione mondiale della sanità annunciava la classificazione delladel covid, individuata per la prima volta in Perù nell’agosto 2020 e già presente in diversi Paesi in particolare latino-americani, come ‘di interesse’ (Voi). A ribadire la necessità dirla e l’impegno dell’Oms in questo senso è l’epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta a capo del gruppo tecnico Oms per il nuovo coronavirus. Il tutto mentre uno studio giapponese, non ancora sottoposto a revisione tra pari, accende una ‘spia rossa’: la...

