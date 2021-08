Tragedia per Ballack: morto il figlio 18enne in un incidente col quad (Di giovedì 5 agosto 2021) Una notizia terribile ha scosso il mondo del calcio nelle ultime ore. Emilio Ballack, figlio 18enne dell’ex campione Michael, è rimasto ucciso in un incidente col quad in Portogallo nella notte. Diversi media portoghesi hanno riportato il luogo del tragico evento, nella penisola di Troia a sud di Lisbona, nei pressi di una proprietà che l’ex calciatore aveva acquistato negli anni scorsi. Emilio era il secondo figlio di Ballack. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) Una notizia terribile ha scosso il mondo del calcio nelle ultime ore. Emiliodell’ex campione Michael, è rimasto ucciso in uncolin Portogallo nella notte. Diversi media portoghesi hanno riportato il luogo del tragico evento, nella penisola di Troia a sud di Lisbona, nei pressi di una proprietà che l’ex calciatore aveva acquistato negli anni scorsi. Emilio era il secondodi. L'articolo ilNapolista.

