Ricolfi: «Draghi non ha salvato la Patria, sta ripetendo gli stessi errori di Conte» (Di giovedì 5 agosto 2021) «Riconoscersi nel piano di riforme, in concreto, credo significhi soprattutto mettersi in condizione di avere qualche voce in capitolo quando si tratterà di decidere in dettaglio a chi distribuire le risorse. Da questo punto di vista sarebbe strano che non ci fosse un partito di Draghi. Se invece per partito di Draghi intendiamo una formazione politica che si presenta al voto, tenderei a dire che già c’è, ed è il partito di Calenda che, a differenza di quello di Renzi, non è macchiato dal peccato originale». Lo afferma il sociologo e politologo Luca Ricolfi, in un’intervista a Il Giornale, esplorando la possibilità che, il consenso che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) «Riconoscersi nel piano di riforme, in concreto, credo significhi soprattutto mettersi in condizione di avere qualche voce in capitolo quando si tratterà di decidere in dettaglio a chi distribuire le risorse. Da questo punto di vista sarebbe strano che non ci fosse un partito di. Se invece per partito diintendiamo una formazione politica che si presenta al voto, tenderei a dire che già c’è, ed è il partito di Calenda che, a differenza di quello di Renzi, non è macchiato dal peccato originale». Lo afferma il sociologo e politologo Luca, in un’intervista a Il Giornale, esplorando la possibilità che, il consenso che ...

Advertising

HuffPostItalia : Luca Ricolfi: 'Partito di Draghi? Quello che gli somiglia di più è Azione di Calenda' - SecolodItalia1 : Ricolfi: «Draghi non ha salvato la Patria, sta ripetendo gli stessi errori di Conte» - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il politologo: 'Il premier non ha ancora salvato la Patria però ci ha liberato da Conte. Attenzione a non ripetere gli stes… - ascochita : RT @HuffPostItalia: Luca Ricolfi: 'Partito di Draghi? Quello che gli somiglia di più è Azione di Calenda' - Ailand1992 : RT @HuffPostItalia: Luca Ricolfi: 'Partito di Draghi? Quello che gli somiglia di più è Azione di Calenda' -