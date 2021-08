Messi, la reazione inaspettata all’annuncio del Barcellona (Di giovedì 5 agosto 2021) Messi è rimasto sorpreso nell’apprendere che la sua carriera non proseguirà a Barcellona e non ha ancora allacciato contatti con altri club Incredulità e stupore. Sarebbe stata questa la reazione di Leo Messi nell’apprendere oggi pomeriggio dal padre-agente Jorge che la sua carriera non sarebbe proseguita a Barcellona. La notizia è stata poi ufficializzata da un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 agosto 2021)è rimasto sorpreso nell’apprendere che la sua carriera non proseguirà ae non ha ancora allacciato contatti con altri club Incredulità e stupore. Sarebbe stata questa ladi Leonell’apprendere oggi pomeriggio dal padre-agente Jorge che la sua carriera non sarebbe proseguita a. La notizia è stata poi ufficializzata da un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

