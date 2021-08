Mar cinese meridionale sempre più affollato

(Di giovedì 5 agosto 2021) La fregata della marina militare tedesca Bayern è in rotta per la regione indo-pacifica. Più che di munizioni, pare però carica delle aspirazioni di Berlino di svolgere un piccolo ruolo nella situazione di stallo geopolitico che si è creato tra la Cina, la cui presenza nell'area èpiù invadente, e le democrazie occidentali preoccupate di difendere le nazioni più piccole dalle rivendicazioni territoriali di Pechino e il diritto alla libera navigazione nelle acque internazionali del mar. Lo ha dichiarato apertamente il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer in una nota rilasciata lunedì due agosto, giorno ...

Advertising

panorama_it : Dopo Stati Uniti e Regno Unito, arriva anche la marina tedesca. - TorciaPolitica : RT @AGCsegreteria: MAR CINESE MERIDIONALE. Berlino si unisce alla missioni navali anticinesi #agcnews #marcinesemeridionale #germania #cina… - RomanoAng : RT @AGCsegreteria: MAR CINESE MERIDIONALE. Berlino si unisce alla missioni navali anticinesi #agcnews #marcinesemeridionale #germania #cina… - RotellsA : RT @insideoverita: L'arrivo della flotta britannica nel Mar Cinese Meridionale scatena gli analisti. Molti pensano che Pechino lo sfrutti p… - AlbaneseAl : MAR CINESE MERIDIONALE. Berlino si unisce alla missioni navali anticinesi #agcnews #marcinesemeridionale #germania… -

Ultime Notizie dalla rete : Mar cinese

Analisi Difesa

Nuova Delhi, 05 ago 10:16 - Il ministro degli Esteri dell'India, Subrahmanyam Jaishankar, si è riunito ieri in videoconferenza con i ministri degli Esteri dell'Asean,...L'India sta inviando una task force di quattro navi da guerra nelMeridionale per un dispiegamento di due mesi che includerà esercitazioni con i partner Quad, l'alleanza composta con Stati Uniti, Giappone e Australia. Le navi da guerra partiranno nei ...La Germania ha schierato una nave da guerra in acque asiatiche per la prima volta dopo quasi vent’anni, manifestando le crescenti ambizioni di Berlino di voler plasmare l’ordine globale del XXI secolo ...Prophet colui che salverà la Terra dagli alieni, personaggio principale e fondamentale nei tre capitoli della serie Crysis, uscita nel 2007 ...