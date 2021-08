Green Pass, possibile recuperare l’Authcode (Di giovedì 5 agosto 2021) È possibile, per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l’sms o l’email, recuperare l’Authcode in autonomia. Lo rende noto il Ministero della Salute, informando che basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde. Una volta ottenuto l’Authcode si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con app Immuni. mgg/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) È, per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l’sms o l’email,in autonomia. Lo rende noto il Ministero della Salute, informando che basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde. Una volta ottenutosi potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con app Immuni. mgg/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - ElisaB_75 : RT @barbarab1974: OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS/ 'Moro contro Draghi, l'Europa sta con l'ex Dc' ottima intervista . Da leggere tutta http… - TorinoNews24 : Green Pass- Il Piemonte scrive al garante Privacy 'Il ristoratore non è tenuto a controllare i clienti'... -