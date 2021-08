Fulmine colpisce una barca dove era in corso una festa di nozze: 17 morti e 14 feriti tra cui lo sposo (Di giovedì 5 agosto 2021) Almeno 17 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite mercoledì 4 agosto a causa di un Fulmine che ha colpito una barca presa a noleggio per una festa di nozze. È successo nel nordovest del Bangladesh, secondo quanto riporta la Cnn: dalle prime ricostruzioni della polizia sembra che il Fulmine abbia centrato in pieno l’imbarcazione mentre si avvicinava alla banchina del fiume Padma, nella cittadina di Shibganj. Tra i feriti, ha detto il funzionario di polizia Farid Hossain, c’è anche lo sposo: sono stati tutti ricoverarti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Almeno 17 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite mercoledì 4 agosto a causa di unche ha colpito unapresa a noleggio per unadi. È successo nel norst del Bangladesh, secondo quanto riporta la Cnn: dalle prime ricostruzioni della polizia sembra che ilabbia centrato in pieno l’imzione mentre si avvicinava alla banchina del fiume Padma, nella cittadina di Shibganj. Tra i, ha detto il funzionario di polizia Farid Hossain, c’è anche lo: sono stati tutti ricoverarti in ...

