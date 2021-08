Estero, dramma Ballack: il figlio 18enne perde la vita dopo un incidente in moto (Di giovedì 5 agosto 2021) Lutto per l'ex calciatore tedesco Michael Ballack. Il figlio di diciotto anni è deceduto nella notte a causa di un incidente in moto mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Portogallo, nei pressi di Setubal Leggi su mediagol (Di giovedì 5 agosto 2021) Lutto per l'ex calciatore tedesco Michael. Ildi diciotto anni è deceduto nella notte a causa di uninmentre si trovava in vacanza con la famiglia in Portogallo, nei pressi di Setubal

Advertising

Mediagol : Estero, dramma Ballack: il figlio 18enne perde la vita dopo un incidente in moto - Ticinonline : Dieci milioni per la «negligenza» che uccise le quattro turiste spagnole #negligenza #spagna #statiuniti… - Edoardoerre_ : @InOndaLa7 per andare all'estero, nei paesi, in linea di massima, sotto l'equatore, si è obbligati a fare determina… -