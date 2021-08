Cosa sappiamo sul video virale “maximo uno/due giorni” (Di giovedì 5 agosto 2021) I social vivono di ondate virali. Qualche tempo fa, per esempio, il video più condiviso in rete era quello del presunto tatuaggio sbagliato “Nankurunaisa“. Poi, in realtà, la storia era ben diversa da quel che appariva sul web. Un destino simile al video che i social hanno denominato “maximo 1-2 giorni” che sta attirando l’attenzione e l’ironia di molti utenti su tutte le piattaforme. Ma Cosa sappiamo della storia di questo ragazzo che prova a dare in pegno il suo telefono in cambio di 250 euro? LEGGI ANCHE > La vera storia del tatuaggio «Nankurunaisa» sbagliato e del ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 agosto 2021) I social vivono di ondate virali. Qualche tempo fa, per esempio, ilpiù condiviso in rete era quello del presunto tatuaggio sbagliato “Nankurunaisa“. Poi, in realtà, la storia era ben diversa da quel che appariva sul web. Un destino simile alche i social hanno denominato “1-2” che sta attirando l’attenzione e l’ironia di molti utenti su tutte le piattaforme. Madella storia di questo ragazzo che prova a dare in pegno il suo telefono in cambio di 250 euro? LEGGI ANCHE > La vera storia del tatuaggio «Nankurunaisa» sbagliato e del ...

