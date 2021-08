Canoa velocità | Olimpiadi Tokyo | Manfredi Rizza va in finale nel K1 200 maschile!

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’Italia dellasorride alledi: nella seconda semidella prima specialità oggi in programma, il K1 200 maschile,stacca il pass per laA delle ore 04.42 italiane e, a cinque anni dal sesto posto di Rio, si piazza ancora tra i migliori otto atleti. Sarà l’ultimaolimpica della specialità, esclusa dal programma di Parigi 2024: l’azzurro, che vi arriva col quinto crono complessivo in 35.171, è stato battuto soltanto dal campione europeo in carica, il magiaro Sándor Tótka, primo ...

Advertising

_saramartini : alle 4:42 finale di canoa velocità K1 200m maschile! - _saramartini : Aggiungiamo alle 4:42 la finale di canoa velocità K1 200m maschile! #giochiolimpici - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Manfredi Rizza cerca la gara della vita - #Canoa #velocità… - Eurosport_IT : Manfredi Rizza non ha alcuna intenzione di smettere di sognare ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici |… - vitaaparanoia : RT @mkmrainbow: mi mancava la canoa sprint a mettermi l'ansia con una gara di velocità #Tokyo2020 #GiochiOlimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa velocità

OA Sport

Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle nuove semifinali e finali delladei Giochi Olimpici di Tokyo. In questa nottata italiana cercheranno un posto in finale gli italiani in gara, Manfredi Rizza e Samuele Burgo con Luca Beccaro . Oggi sono in programma ...Giorno 13, ma in Giappone si è già alla sedicesima giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 27 titoli in palio tra nuoto di fondo,, atletica, tuffi, ...