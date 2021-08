Calciomercato Inter | non solo Lukaku | un altro top player in vendita

(Di giovedì 5 agosto 2021), ora il rischio di ridimensionamento per i nerazzurri è grande. Untoppotrebbe partire molto presto Un vero e proprio terremoto in casa. Romeluè ormai virtualmente un nuovo giocatore del Chelsea, e potrebbe raggiungere Londra già nei prossimi giorni. Accordo totale tra i Blues e il giocatore, resta L'articolo proviene da Inews.it.

Nonostante i continui contatti trae Cagliari che riguardano il belga ma anche Nandez e Pinamonti, la trattativa non sembra essere vicina a ...1 Prosegue il precampionato dell'di Simone Inzaghi, che domenica 8 agosto affronterà alle 19 il Parma allo stadio Tardini. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.Calciomercato Inter, ora il rischio di ridimensionamento per i nerazzurri è grande. Un altro top player potrebbe partire molto presto ...L’ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti ha commentato in esclusiva su Calciomercato.it la possibile cessione di Lukaku . In un momento delicato per quello che sarà il futu ...