Battiti Live 2021 | incidente in diretta | un’artista si taglia e perde sangue sul palco

Advertising

infoitcultura : Rkomi a Battiti Live 2021 col sogno di 'scrivere pezzi immortali' - infoitcultura : Battiti Live, stasera la quarta puntata: la scaletta dei cantanti - infoitcultura : Battiti Live, quarta puntata ricca: tutti gli ospiti di Elisabetta Gregoraci - infoitcultura : Radio Norba Cornetto Battiti Live, il quarto appuntamento con la musica dell'estate - infoitcultura : Tobias Topic al Battiti Live 2021/ Carriera in crescita e l'approdo in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Battiti Live

La coppia si frequenta da qualche mese, ma l'ufficialità è arrivata questa estate , con la vacanza insieme in Puglia , dove il ballerino si è esibito a. I due hanno poi passato un po' ...L'affetto nei suoi confronti si riflette anche negli ascolti di '' , che ieri sera ha sbancato l'auditel con il 9,3% di share . Per ringraziare i suoi fan, la Gregoraci ha recentemente ...Ancora un grande risultato per il Radio Norba Cornetto Battiti Live. La quarta puntata ha fatto registrare il 9,28% di share, per un totale di 6 milioni e 298mila telespettatori, ai primi quattro post ...Flora Canto ha scagliato una frecciatina contro il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, che si è esibito a Battiti Live.