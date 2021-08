Analisi logica del comportamento illogico dei no-vax (Di giovedì 5 agosto 2021) Analisi logica dei novax e della disinformazione Com’è possibile che qualcosa di molto utile al benessere individuale e a quello collettivo possa essere rifiutato da decisori razionali, solitamente in grado negli altri ambiti di scelta di individuare e perseguire ciò che è meglio per loro stessi? A far sorgere l’interrogativo è l’opposizione ai vaccini covid che una minoranza, limitata ma non esigua di persone, sostiene con particolare enfasi e impegno. Eppure sul fatto che i vaccini siano molto utili, che i loro benefici oltrepassino in maniera netta i limitati, in quanto pochissimo probabili, rischi di effetti collaterali la scienza non ha dubbi. ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 agosto 2021)dei novax e della disinformazione Com’è possibile che qualcosa di molto utile al benessere individuale e a quello collettivo possa essere rifiutato da decisori razionali, solitamente in grado negli altri ambiti di scelta di individuare e perseguire ciò che è meglio per loro stessi? A far sorgere l’interrogativo è l’opposizione ai vaccini covid che una minoranza, limitata ma non esigua di persone, sostiene con particolare enfasi e impegno. Eppure sul fatto che i vaccini siano molto utili, che i loro benefici oltrepassino in maniera netta i limitati, in quanto pochissimo probabili, rischi di effetti collaterali la scienza non ha dubbi. ...

Sguardo nell'abisso

Analisi logica del comportamento illogico dei no-vax

Dietro al comportamento all'apparenza assurdo di esseri razionali si cela il grande problema del nostro tempo: la disponibilità infinita di informazioni inaffidabili. Da questo mare chiunque, sceglien ...

