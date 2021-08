Zucche giganti venute dallo spazio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zucche giganti

Wired.it

Le principali novità della 9a edizione sono: 1) Le rarissime ANGURIE CUBICHE! Se le componenti sole - terra - acqua accompagneranno il nostro amico Andrea Bertone, famoso per lee non ...Mostrano un uomo sorridente, sul suo trattore, immortalato vicino a. Nel suo profilo compaiono le foto del figlio minore, ma non della figlia e della moglie quasi come se queste due ...In Cina, in un centro di ricerca agricola di Tianshui, sono esposte delle zucche enormi, i cui semi arrivano direttamente dallo spazio: una tecnologia su cui il paese sta investendo da oltre trent'ann ...Presentato un progetto dell’università di Cagliari per lo sviluppo dell’area Previsto un edificio multifunzionale e un camminamento sull’intero sito ...