Scoppia il caso in Rai, ‘tagliato’ uno dei volti più celebri: “Serve forte cambiamento”. Pubblico deluso (Di mercoledì 4 agosto 2021) Bruttissime notizie per Enrico Varriale, meno per i tanti tifosi della Juventus che si indignavano per i suoi velenosi tweet contro la squadra calcistica. Il giornalista sportivo ha dovuto dire ‘addio’ al suo importante ruolo di vicedirettore di Rai Sport. Incarico che ha ricoperto dal gennaio 2019 fino allo scorso 3 agosto. Grosso colpo da mandare giù per il cronista. La notizia è stata diffusa dal Tpi, dov’è stato sottolineato che con determina dello scorso 28 luglio l’ad Carlo Fourtes ha prorogato le funzioni di vicedirettore di Rai Sport ad Alessandra De Stefano e Marco Civoli per 12 mesi. Nessun accenno a Enrico Varriale, che spera in un ripescaggio ad ottobre: quando scadrà il ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 4 agosto 2021) Bruttissime notizie per Enrico Varriale, meno per i tanti tifosi della Juventus che si indignavano per i suoi velenosi tweet contro la squadra calcistica. Il giornalista sportivo ha dovuto dire ‘addio’ al suo importante ruolo di vicedirettore di Rai Sport. Incarico che ha ricoperto dal gennaio 2019 fino allo scorso 3 agosto. Grosso colpo da mandare giù per il cronista. La notizia è stata diffusa dal Tpi, dov’è stato sottolineato che con determina dello scorso 28 luglio l’ad Carlo Fourtes ha prorogato le funzioni di vicedirettore di Rai Sport ad Alessandra De Stefano e Marco Civoli per 12 mesi. Nessun accenno a Enrico Varriale, che spera in un ripescaggio ad ottobre: quando scadrà il ...

