Scontro tra due treni, morti e una quarantina di feriti. Sette in pericolo di vita, soccorsi sul posto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gravissimo incidente ferroviario nella mattinata di mercoledì 4 agosto. Coinvolti nello Scontro, hanno fatto sapere le ferrovie, un treno internazionale ad alta velocità e un convoglio adibito al trasporto passeggeri locale. Al momento le vittime finora accertate sono tre, e i feriti sono 38, di cui Sette in pericolo di vita. “Possiamo confermare che tre persone hanno perso la vita” nell’incidente, ha riferito su Twitter la polizia nazionale spiegando che lo Scontro tra i due convogli si è verificato intorno alle otto del mattino. “Decine di feriti sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gravissimo incidente ferroviario nella mattinata di mercoledì 4 agosto. Coinvolti nello, hanno fatto sapere le ferrovie, un treno internazionale ad alta velocità e un convoglio adibito al trasporto passeggeri locale. Al momento le vittime finora accertate sono tre, e isono 38, di cuiindi. “Possiamo confermare che tre persone hanno perso la” nell’incidente, ha riferito su Twitter la polizia nazionale spiegando che lotra i due convogli si è verificato intorno alle otto del mattino. “Decine disono ...

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro treni Rep.Ceca, 3 morti, feriti 13.46 Scontro treni Rep. Ceca, 3 morti, feriti Due treni si sono scontrati vicino a Domazlice,nel Sud - ... La collisione è avvenuta tra un treno proveniente da Monaco di Baviera e un treno passeggeri ...

Scontro tra bus e Fiat 500: donna ferita il Resto del Carlino Repubblica Ceca, scontro tra treni: 3 morti e almeno 31 feriti, 4 sono in gravi condizioni In Repubblica Ceca è avvenuto un tragico scontro tra treni. Il bilancio è di tre morti e 31 feriti, di cui 4 sono in gravi condizioni.

