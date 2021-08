Olimpiadi Tokyo 2021, Federica Pellegrini entra nella Commissione Atleti del CIO (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono stati annunciati da pochi minuti i nomi dei quattro Atleti che sono stati eletti nella Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale. Tra essi vi è anche l’azzurra Federica Pellegrini. Oltre alla Divina, gli altri candidati ad aver ricevuto il maggior numero di voti dai loro colleghi sono stati il cestista catalano Pau Gasol, lo schermidore nipponico Yuki Ota e la ciclista polacca Maja Martyna W?oszczowska. Le votazioni si sono tenute tra il 14 luglio, giorno di apertura del villaggio olimpico, ed oggi, 4 agosto, e potevano prendervi parte tutti gli Atleti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sono stati annunciati da pochi minuti i nomi dei quattroche sono stati elettidel Comitato Olimpico Internazionale. Tra essi vi è anche l’azzurra. Oltre alla Divina, gli altri candidati ad aver ricevuto il maggior numero di voti dai loro colleghi sono stati il cestista catalano Pau Gasol, lo schermidore nipponico Yuki Ota e la ciclista polacca Maja Martyna W?oszczowska. Le votazioni si sono tenute tra il 14 luglio, giorno di apertura del villaggio olimpico, ed oggi, 4 agosto, e potevano prendervi parte tutti gli...

