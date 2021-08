Modena, morta sul lavoro a Camposanto: c'è un indagato (Di mercoledì 4 agosto 2021) C'è un indagato per la morte di Laila El Harim, 40enne morta la mattina del 3 agosto mentre lavorava nell'azienda di packaging 'Bombonette' di Camposanto (Mo). La procura di Modena, a quanto si apprende, avrebbe iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante dell'azienda stessa. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 4 agosto 2021) C'è unper la morte di Laila El Harim, 40ennela mattina del 3 agosto mentre lavorava nell'azienda di packaging 'Bombonette' di(Mo). La procura di, a quanto si apprende, avrebbe iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante dell'azienda stessa.

Advertising

repubblica : Incidenti sul lavoro, una donna di 40 anni e' morta incastrata in un macchinario in un'azienda di Camposanto (Moden… - petergomezblog : Modena, rimane incastrata in un macchinario: morta lavoratrice 40enne a Camposanto - TeresaBellanova : Laila è morta schiacciata da un macchinario in un'azienda a Modena. L'ennesima morte sul lavoro, una piaga terribil… - Ansa_ER : Morta sul lavoro a Modena, c'è un indagato. Iscritto nel registro il legale rappresentante dell'azienda #ANSA - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Modena, morta sul lavoro a Camposanto: c'è un indagato -