Milan, Maldini sta per cederlo dopo appena un anno! (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'avventura di Jens Petter Hauge al Milan sembrerebbe al capolinea. L'esterno d'attacco norvegese, rapido e dal caratteristico tiro a giro pungente, è in uscita dal club rossonero e sarebbe diretto in Bundesliga. Hauge Eintracht Francoforte, i dettagli della trattativa L'Eintracht Francoforte ha aperto una trattativa con la società meneghina per garantirsi le prestazioni del giovane nordico, con il Milan volenteroso di cederlo. L'attaccante norvegese è probabilmente troppo acerbo per le idee di calcio imposte da Stefano Pioli, tant'é che è stato utilizzato usualmente con il contagocce, anche chiuso dagli altri interpreti ...

