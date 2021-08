Incidente all’alba con un’autocisterna, muore un 27enne (Di mercoledì 4 agosto 2021) Incidente all’alba in Sicilia dove un’auto si è spinta nell’altra corsia della strada provinciale e si è scontrata frontalmente con un camion Incidente a Modica (foto Fb Sandra A. Pacetto)Questa mattina in località Nacalino, la strada che porta a Marina di Modica, c’è purtroppo da registra una vittima a causa di un’Incidente stradale. A perdere la vita è stato un giovane di 27 anni dopo uno scontro tra un’autocisterna e una vettura. Il giovane era alla guida dell’auto e l’impatto è stato purtroppo fatale. Non si conoscono ancora e cause ma tra le possibilità al vaglio delle forze ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 4 agosto 2021)in Sicilia dove un’auto si è spinta nell’altra corsia della strada provinciale e si è scontrata frontalmente con un camiona Modica (foto Fb Sandra A. Pacetto)Questa mattina in località Nacalino, la strada che porta a Marina di Modica, c’è purtroppo da registra una vittima a causa di un’stradale. A perdere la vita è stato un giovane di 27 anni dopo uno scontro trae una vettura. Il giovane era alla guida dell’auto e l’impatto è stato purtroppo fatale. Non si conoscono ancora e cause ma tra le possibilità al vaglio delle forze ...

