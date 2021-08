Gigi D’Alessio Diventa Padre e Dimentica Anna Tatangelo! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: l’ex coppia torna al centro del gossip per via di alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, con dettagli e retroscena sui loro nuovi fidanzati. Ecco chi sono… Ormai sembra evidente che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio siano i protagonisti del gossip dell’estate. L’amata coppia si è detta addio ormai da diverso tempo e, a quanto pare, entrambi hanno voltato pagina. Il settimanale Chi ha lanciato lo scoop pubblicando le immagini e i dettagli sul nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, ma anche sulla compagna di Gigi ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 4 agosto 2021)Tatangelo e: l’ex coppia torna al centro del gossip per via di alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, con dettagli e retroscena sui loro nuovi fidanzati. Ecco chi sono… Ormai sembra evidente cheTatangelo esiano i protagonisti del gossip dell’estate. L’amata coppia si è detta addio ormai da diverso tempo e, a quanto pare, entrambi hanno voltato pagina. Il settimanale Chi ha lanciato lo scoop pubblicando le immagini e i dettagli sul nuovo fidanzato diTatangelo, ma anche sulla compagna di...

