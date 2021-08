Covid:Calabria;3 morti, aumentano tasso positività e contagi (Di mercoledì 4 agosto 2021) E' un quadro negativo quello che emerge dal Bollettino odierno della Regione Calabria sull'incidenza del Coronavirus sulla base dei dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) E' un quadro negativo quello che emerge dal Bollettino odierno della Regione Calabria sull'incidenza del Coronavirus sulla base dei dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ...

Advertising

AnsaCalabria : Covid:Calabria;3 morti, aumentano tasso positività e contagi. Tre ricoveri in più in area medica, stabili in rianim… - Carmela_oltre : RT @LaCnews24: Emergenza pandemiaCovid: in Calabria 151 contagi, 3 decessi e 241 guariti nel bollettino regionale #calabrianotizie #newscal… - LaCnews24 : Emergenza pandemiaCovid: in Calabria 151 contagi, 3 decessi e 241 guariti nel bollettino regionale #calabrianotizie… - GruppoIeC : Covid. Calabria, bollettino regionale del 4 agosto: +151 positivi e 3 decessi - - infoitinterno : Covid, Bollettino Calabria 3 agosto 2021: oltre 120 casi e un decesso, stabili i ricoveri -