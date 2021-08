Così l’asse gialloverde blocca l’Ufficio parlamentare di Bilancio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Di giustificazioni tecniche per motivare il ritardo pure ce ne sono. E in effetti è a quelle che si appellano un po’ tutti, per dissipare i pettegolezzi: i molti cambi di casacca, le conseguenti sostituzioni in commissione Bilancio, la crisi di governo e, ovviamente il Covid che ogni normalità ha stravolto. E però sta di fatto che l’Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb) è scaduto ma è ancora lì, con una proroga che dura ormai da un quindici mesi, in attesa di conoscere il suo nuovo destino. E se Giuseppe Pisauro, Chiara Goretti e Alberto Zanardi, i tre componenti del più importante organo consultivo indipendente sui temi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Di giustificazioni tecniche per motivare il ritardo pure ce ne sono. E in effetti è a quelle che si appellano un po’ tutti, per dissipare i pettegolezzi: i molti cambi di casacca, le conseguenti sostituzioni in commissione, la crisi di governo e, ovviamente il Covid che ogni normalità ha stravolto. E però sta di fatto chedi(Upb) è scaduto ma è ancora lì, con una proroga che dura ormai da un quindici mesi, in attesa di conoscere il suo nuovo destino. E se Giuseppe Pisauro, Chiara Goretti e Alberto Zanardi, i tre componenti del più importante organo consultivo indipendente sui temi ...

Advertising

scantambeuo : RT @Sdigsa: Questa foto me la stampo e la metto nel portafoglio, solo a guardarla di sbieco mi ha caricato così tanto che sono uscito e ho… - Sdigsa : Questa foto me la stampo e la metto nel portafoglio, solo a guardarla di sbieco mi ha caricato così tanto che sono… - PTommy78 : @DitomedioXl l'asse Renzi-Salvini, siamo vicini a dover alzare il limite sedia ancora una volta! Niente da fare, o… - Puupy100000 : @Lellochiocco @chiaberger No. È prima di tutto un fatto storico. India e Grecia culle della filosofia, espansa per… - MelgerTina : RT @Raffa_Pi: ??#GiustiziaperMarioPaciolla ?? Da un'asse all'altra avanzavo così lenta, #prudente. Sentivo le #stelle sul capo, e sotto i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Così l’asse Così l’asse gialloverde blocca l’Ufficio parlamentare di Bilancio Il Foglio