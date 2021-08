Come scaricare il Green pass e quali sono i numeri da chiamare se non arriva o se è sbagliato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da venerdì 6 agosto il Green pass sarà obbligatorio in Italia e sarà necessario averlo sempre con sé per poter entrare in luoghi al chiuso, Come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti. Come scaricare il Green pass Green pass, Come ottenerlo? Per averlo, bisogna soddisfare una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti Covid; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Da venerdì 6 agosto ilsarà obbligatorio in Italia e sarà necessario averlo sempre con sé per poter entrare in luoghi al chiuso,bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, musei e concerti.ilottenerlo? Per averlo, bisogna soddisfare una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti Covid; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene ...

Tutti i nodi del green pass Come scaricare il Green Pass : Sul sito www.dgc.gov.it , tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie) Tramite App Immuni o App IO Per chi non dispone di strumenti digitali: medico di ...

Green pass, guida definitiva in vista del 6 agosto: come trovare il codice Sta per scattare l'ora x: la certificazione verde servirà per entrare in determinati luoghi pubblici Firenze, 2 agosto 2021 - L'ora x scatta dalla mezzanotte di veenrdì 6 agosto: da quel momento chi v ...

