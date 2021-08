Come From Away: il teaser svela la data di uscita su Apple TV+ (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il teaser di Come From Away rivela la data di uscita su Apple Tv+ dell'acclamato musical ambientato durante l'11 settembre. Come From Away, il film Apple originale tratto dal musical di Broadway, ha ora un teaser e una data di uscita: venerdì 10 settembre, un giorno prima il ventesimo anniversario della tragedia dell'11 settembre. Il video mostra il cast ritrovarsi durante il lockdown per poter effettuare le riprese del progetto che regalerà agli spettatori ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ildirivela ladisuTv+ dell'acclamato musical ambientato durante l'11 settembre., il filmoriginale tratto dal musical di Broadway, ha ora une unadi: venerdì 10 settembre, un giorno prima il ventesimo anniversario della tragedia dell'11 settembre. Il video mostra il cast ritrovarsi durante il lockdown per poter effettuare le riprese del progetto che regalerà agli spettatori ...

