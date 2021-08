Allenamenti e amichevoli a Castel di Sangro: le info per i tifosi del Napoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl Napoli ha reso note le modalità per assistere per assistere agli Allenamenti e alle amichevoli degli azzurri che si terranno allo Stadio Patini di Castel di Sangro dal 5 al 14 agosto. Per accedere all’impianto gli spettatori dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni. Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/. I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIlha reso note le modalità per assistere per assistere aglie alledegli azzurri che si terranno allo Stadio Patini dididal 5 al 14 agosto. Per accedere all’impianto gli spettatori dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni. Al seguente link è possibile consultare le modalità di acquisizione delle certificazioni verdi: https://www.dgc.gov.it/web/. I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e ...

